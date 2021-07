COVID-19 : l'Association des Ulémas mauritaniens recommande d'effectuer les prières à domicile

L'Association des Ulémas mauritaniens recommande aux citoyens de s’en tenir strictement aux mesures de précaution et de se faire vacciner contre le coronavirus.



L'Association a appelé également à la nécessité d'effectuer des prières à domicile afin d'éviter la propagation de l'épidémie, au respect des injonctions des pouvoirs publics, et des consignes sanitaires et à éviter la diffusion de fausses informations ou de croire à des rumeurs liées à l'épidémie et au vaccin n’émanant pas de sources autorisées.



La déclaration a fondé sa décision sur des versets du Saint Coran et sur des Hadiths du Prophète Mohamed (Paix et Salut sur Lui) et suite à la réunion avec le ministre de l’orientation islamique et de l’enseignement originel et celui de la santé et en raison des données nouvelles sur la pandémie Covid -19, notamment ses nouvelles souches qui se propagent rapidement et qui sont plus dangereuses.



La déclaration se fonde aussi sur la base d’autres éléments d’appréciation dont le manque d’intérêt des citoyens pour le vaccin et le laxisme constaté dans le respect des mesures barrières ainsi l’effondrement du système de santé dans certains pays avancés.



Sur la base de tous ces éléments et au regard de l’obligation de préserver la vie humaine, qui justifie de ne pas faire la prière commune et celle du vendredi et en raison de la nécessité d’appliquer les injonctions des autorités, l'Association des Ulémas mauritaniens recommande aux citoyens et aux résidents ce qui suit :



-Effectuer les prières de l'Aïd al-Adha à la maison ;



-S’en tenir aux ordres des autorités ;



- Respecter les mesures de précaution et éviter de croire ou de répandre les rumeurs infondées et prier constamment pour qu’Allah nous préserve de cette pandémie.