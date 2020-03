COVID -19 : vers un «état d’urgence sanitaire» au Sénégal

Annoncé, le vendredi dernier, le Fonds de riposte et de solidarité contre les effets du Covid-19 (Force Covid-19), a décidé de prendre le taureau par les cornes. Le comité a proposé au président sénégalais, Macky sall, de décréter l’état d’urgence vue l’évolution inquiétante du virus, rapporte lundi 23 mars la presse locale.

Les membres de la Force Covid-19 sont convenus que le Sénégal doit prendre des mesures draconiennes pour limiter les effets néfastes du coronavirus. Au début, les cas du coronavirus étaient importé mais maintenant, le pays connait « des cas communautaire » (c’est-à-dire le virus circule dans le pays), ont averti les médecins spécialistes en virologie.

D’après les statistiques, le nombre de cas de coronavirus a augmenté de 86% entre vendredi et dimanche, soit 36 précédemment contre 67 cas. Les chiffres révèlent également qu’en dehors de Dakar, d’autres zones sont également touchées par le COVID-19. Il s’agit de la région de Saint-louis, de Thiès, de Diourbel, de Dakar et Ziguinchor.

Le Sénégal a élaboré un plan de contingence suivant l’évolution de la pandémie pour un montant de 64 milliards de FCFA (97,6 millions d’euros). L’Etat a également mis en place un Fonds de Riposte et de Solidarité contre les effets du COVID- 19 dénommé « FORCE-COVID-19 » et un comité de croissance et de veille économique COVID-19.

Pour rappel, Le Sénégal fait partie du top 5 africains des pays les plus touchés par le coronavirus avec au compteur 67 cas, derrièrele Maroc (109), l’Algérie (201), l’Afrique du sud (274) et l’Egypte (327).



FINANCIAL AFRIK