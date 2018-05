CRISE A L'UGB : Qui est vraiment fautif ? Par Abdoukhadre SOW

Après moult réflexions sur ce qui vient de se passer à l'UGB, je me permets de recentrer la problématique. Les faits étant sacrés. Force est de reconnaitre que les étudiants ont toujours eu à faire du "nguenté toubab" pour moins que cela, sans pour autant enregistrer tant de dégâts observés. Les violations des franchises universitaires constituent une véritable casse tête.





En tout état de cause la question relative au paiement des bourses à bonne date est une préoccupation majeure. Mais qui est vraiment fautif. En ce qui concerne la violation des franchises universitaires, seul le Recteur est capable de l'autoriser. En conséquence il devrait s'entourer de toutes les garanties et prendre la bonne décision. Apparemment ce ne fut pas le cas et il a été sanctionné de même que celui qui lui a fourni les éléments ayant emporté son intime conviction.





C'est juste mais c'est quand même très, très dur pour ces braves serviteurs de l'Etat. C'est le lot de ces hauts cadres qui payent par la destitution leur moindre erreur d'appréciation Quant au constat de la mort d'homme et de ces nombreux blessés des rangs du Service d'ordre dans l'exercice de leur fonction, (ce qui est rare, on constate généralement l'inverse, reconnaissons quand même, et interrogeons nous sur cette nouvelle donne... attendons au moins, les décisions de la justice saisie. Pourquoi demander la démission du ministre de l'intérieur ? Alors que la responsabilité personnelle du Ministre n'eut été nulle part évoquée. Pourquoi exiger la défenestration du ministre de l'Enseignement Supérieur ?



En quoi la responsabilité du ministre des finances est elle engagée au point d'exiger sa destitution ? A moins de faire la preuve formelle de leur implication ou de leur incompétence. Pendant qu'on y est pourquoi ne pas exiger la démission du Premier Ministre, du Gouvernement.



Pourquoi s'arrêter en si bon chemin ? Pendant qu'on y est, pourquoi ne pas réclamer aussi la démission de Macky SALL le Président de la République pourtant seul et unique responsable de toute politique mise en oeuvre depuis 2012? "Vraiment de vraiment..." Quand on demande aux partis d'éviter de politiser cette affaire.



On se devrait d'éviter des positions extrémistes et politicards à tout le moins anarchistes. Franchement exiger la démission de ministres dans cette affaire ce n'est ni plus ni moins qu'entrer par la petite porte dans les labyrinthes de la politique politicienne.



Certes il faut mieux cerner le pourquoi et le; comment de ce problème du paiement des bourses à bonne date ne peut être effectif au Sénégal? Ne; faudrait-il pas revoir les exorbitants pouvoirs et le rôle plus qu'important et surtout la place de ces agents du ministère des finances dans l'ordonnancement et surtout l'exécution des finances publiques.



Savez vous que ces agents se comportent et agissent comme s'ils étaient Dieu, parce que tout simplement ils gèrent les finances des structures. N'est il pas grave qu'un Responsable signe et qu'un agent en refuse l'exécution? Je signale qu'au même moment les agents du conseil Départemental de Saint-Louis n'ont eu à percevoir leurs salaires que le 17 mai. C'est vrai que chaque organisation a le droit et la possibilité de poser toutes ses revendications mêmes les plus folles... mais ... tout excès est vraiment nuisible.



Si toute la lumière devrait être et surtout au grand jour. Mais aussi la justice pour tous devrait être rendue et triompher. Il faut savoir raison garder et équilibre conserver.



Abdoukhadre SOW