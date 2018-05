CROUS : le film de la bagarre syndicale à la passation de service du DG (vidéo)

La tension était excessive, ce matin, à la cérémonie de passation de service entre Papa Ibrahima FAYE et Ibrahima DIAO. Des représentants de syndicats dont ceux de SYNTRAS et du SATCROUS (affilié FGTS) n’ont pas accepté la prise de parole de Birima NDIAYE accusé par ses dernières d’avoir vendu les revendications de ses camarades pour ses propres intérêts. « Le STESU qu’il dirige n’est pas membre de l’intersyndicale. Il ne peut parler au nom des travailleurs », a crié Khady WADE ajoutant que l’animateur du plateau de Jakarlo « mène ses propres deals au sein de la maison ». Il a été hué et sommé de rendre le micro. Les appels au calme des autorités présentes n’ont pas suffi pour calmer les ardeurs des syndicalistes. Regardez !