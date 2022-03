Cancers du sein et du col de l'utérus : À Saint-Louis, plus de 320 femmes dépistées

La Jeune Chambre Internationale Dakar No.1 en est à sa 12ème édition d'organisation de cette journée de dépistage gratuit. C'est ce qu'a fait savoir son Président Hamed Barham Senghor qui évalue à environ 500 le nombre de femmes dépistées chaque année dans le cadre de cette activité sociale. Il rappelle que le cancer est l'une des causes de décès les plus grands de ce monde avec plus de 2500 cas au niveau du Sénégal. En effet, pour l'édition de 2022, 156 femmes et jeunes filles ont pu être consultées et 167 autres dépistées gratuitement au niveau du District Sanitaire de Saint-Louis où plus de 320 personnes ont eu à bénéficier de cette action sociale de la Jeune Chambre Internationale Dakar No.1.



"C'est une organisation de jeunes citoyens actifs qui offre à la jeunesse des opportunités dans le domaine de la compétence, de l'entrepreneuriat et la citoyenneté active afin qu'elle ait une conscience citoyenne pour faire des changements positifs au sein de leur société ", a dit Hamed Barham Senghor, Président de cette Jeune Chambre internationale Dakar No.1. Ainsi, un rendez-vous de 2 ans est donné à 125 personnes et un rendez-vous annuel à 12 personnes ; Mammo (5) ; suivi sage femme (16) ; suivi gyneco (6) dont 3 cas confirmés.



"Toutes contre les Cancers du sein et du col de l’utérus", c'est le slogan choisi pour la journée de consultation générale et de dépistage gratuit pour les cancers du sein et du col de l’utérus. "Cette année, l’objectif était de dépister 300 femmes. Toutefois, vu le besoin de la communauté et l’intérêt qu’elle a porté pour cette activité, nous avons enregistré 320 dépistées et des cas graves qui sont en train d’être pris en charge par les services compétents", a-t-il expliqué.



De leur côté, le Médecin chef du District sanitaire de Saint-Louis, Docteur Philomène Diouf et la Présidente régionale des " Bajénu Gox" de la région ont magnifié l'initiative tout en invitant les femmes à aller se faire dépister afin de pouvoir diagnostiquer le plus tôt possible les cancers du sein et du col de l'utérus.





NdarINFO