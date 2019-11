Capacitation des productrices maraîchères de GANDIOL : l’Association Inside obtient l’appui du Ministère de l'Agriculture (photos)

Dans le cadre de son programme de Promotion de l'autonomisation économique et politique des femmes, l’Association Index Sénégalais d’Initiative au Développement (Inside), a été reçue, mardi, au Ministère de l'Agriculture et de l'Équipement rural (MAER). Plusieurs des représentants des groupements de femmes évoluant dans le maraîchage ont pris part à cette mission.



En marge de cette rencontre tenue dans le cadre du projet de renforcement de capacités des productrices maraîchères de la commune de Ndiebene Gandiol mis en œuvre par Inside, d’importantes discussions ont été tenues avec Ousmane SOW, économiste et charge de projet au MAER.



Le Ministre de l'Agriculture et de l'Équipement rural (MAER) a promis l’accompagnement de la Direction du Financement et du Partenariat avec les Organisations (DFPO) aux actrices économiques du Gandiolais dans le renforcement de leur projet de maraîchage. Moussa BALDÉ a également instruit le Directeur de l’Horticulture de diligenter un programme de capacitation au profit des productrices.



Les groupements bénéficieront notamment de formation sur l’agronomie, les techniques de préparation de sol, de semis, d’entretien des cultures, etc.