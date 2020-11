Caravane "Aar nday, samm doom" : une coalition médicale pour des dépistages diversifiés (vidéo)

L’initiative sanitaire a été bouclée, samedi, à Mbakhana (Commune de Gandon) après avoir fait escale sur 5 sites du département de Saint-Louis. Une mission de 6 jours a permis de mener des dépistages sur le diabète, l’hypertension, les hépatites, la tuberculose, le paludisme, le VIH et le cancer du col de l’utérus en plus d’offres en planification pour les femmes. Le représentant du ministère de la Santé et de l’action a magnifié cette synergie médicale mise au profit des populations.