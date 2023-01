Carnage routier à Kaffrine: Les mesures prises par Macky Sall

Le président de la République, Macky Sall, s’est exprimé devant la porte d’accueil de l’Hôpital de Kaffrine, ce dimanche soir, après avoir rendu visite à la centaine de blessés pris en charge dans ledit établissement sanitaire.



Le chef de l’Etat a annoncé une rupture dans le système des transports et de fortes mesures. Il veut des décisions détaillées après le Conseil interministériel de ce lundi sur la question. « Bien sûr, cet accident nous montre qu’il y a des ruptures à opérer. Et il y a des mesures à prendre et ces mesures seront prises pour mettre un terme à cette situation. On ne peut pas exposer la vie de nos compatriotes dans un système de transport qui fait fi du respect de la vie humaine. Nous avons perdu beaucoup de jeunes dans cet accident. Dès demain, le Premier ministre réunira un Conseil interministériel qui va impliquer le monde du transport, les transporteurs, les chauffeurs, les assureurs, les services de sécurité pour voir les mesures à prendre sur l’état des véhicules, le contrôle technique, les conditions d’établissement des permis de conduire, sur les conditions des délivrance des attestations de visites techniques et sur les horaires de transport, pour ce qui concerne les véhicules de transport. Alors toutes ces mesures devront être identifiées et nous prendrons toutes les mesures que requiert cette situation. Parce qu’autrement, nous allons revivre les mêmes drames à l’avenir », a indiqué le Président Macky Sall.



Qui ajoute: « l’usure des pneus, l’usure des véhicules, la transformation de véhicules en violation des normes de sécurité doit cesser dans notre pays. Et j’attends du Gouvernement qu’il me donne dès demain les mesures à prendre et elles seront prises ».