Case des Tout-Petits de DAROU : les mômes découvrent la culturelle Coréenne

Des pans de la culture coréenne ont été présentés aux pensionnaires de la Case des Touts Petits de Darou, vendredi dernier. Des maniements d’instruments musicaux, séances de photos en tenues traditionnelles et des dégustations de jus à base pastèques ont plongé l’institution scolaire dans une ambiance de liesse et d’allégresse. L’activité a été initiée par SO JUNG, volontaire coréenne la coordination régionale de la petite enfance de Saint-Louis. Les parties prenantes apprécient …