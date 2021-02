Célébration du centenaire du professeur Amadou Mahtar Mbow, à partir du 20 mars

Un colloque international et une exposition figurent parmi les activités prévues à partir du 20 mars prochain dans le cadre de la célébration du centenaire du professeur Amadou Makhtar Mbow, a appris l’APS du comité d’organisation.



L’objectif des organisateurs de cet événement est ‘’de magnifier l’œuvre’’ de l’ancien directeur général de l’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture (Unesco), ancien ministre de l’Education du Sénégal et un des pionniers du Nouvel ordre mondial de l’information et de la communication (Nomic).



’’Nous avons voulu célébrer cet homme multidimensionnel, donner en modèle ce trésor humain vivant de l’Unesco pour magnifier tout son parcours et tout ce qu’il a pu apporter en termes de révolution et surtout ce qu’il a pu léguer aux générations futures’’, a souligné Fatou Mboup, membre dudit comité.



Une exposition ayant pour commissaire général le peintre et ancien fonctionnaire Alioune Badiane sera consacrée à la vie et à l’œuvre du professeur Amadou Mahtar Mbow, ‘’cet enseignant émérite, grand fils du Sénégal et de l’Afrique, doublé d’un militant infatigable des causes de libération’’.



La commission scientifique du comité, présidée par le professeur Souleymane Bachir Diagne, prépare un colloque avec trois thèmes qui seront discutées par les participants nationaux et internationaux.



‘’Amadou Mahtar Mbow, l’éducateur émérite’’, ‘’Amadou Mahtar Mbow, le visionnaire : actualité du Nouvel ordre mondial de l’information et de la communication et du consensus’’ et ‘’Amadou Mahtar Mbow, permanence d’un engagement politique et citoyen’’ sont les thèmes du colloque.



Placé sous le parrainage du chef de l’Etat, Macky Sall, d’autres présidents africains prendront part à cette célébration.



Selon Fatou Mboup, prendront part à l’événement l’ancien président du Cap-Vert Pedro Pires, l’actuel président du Burkina Faso, Roch Marc Christian Kaboré, et celui de la Guinée, Alpha Condé.



La célébration du centenaire du professeur Amadou Mahtar Mbow va s’étaler sur toute l’année, dans les universités du Sénégal et d’autres pays d’Afrique, avec une exposition itinérante.



L’Unesco et l’Organisation internationale de la francophonie aussi rendront hommage à l’ancien ministre.



Né le 20 mars 1921, Amadou Mahtar Mbow est un universitaire et homme politique sénégalais qui a fait ses études supérieures en France. Il a enseigné l’histoire et la géographie et a été ministre de l’Education, puis de la Culture, entre 1966 et 1970. Il a été directeur général de l’Unesco pendant treize ans.

