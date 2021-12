Centre des arts et de la culture africaine de Saint-Louis : le ministre de l’Artisanat séduit par l’initiative – vidéo

Le ministre de la Culture a visité vendredi, les chantiers du futur Centre des arts et de la culture africaine implanté dans l’ex-hôtel de la Tour. Une initiative de Mme THIAM Ndèye Marième NDIAYE visant à offrir aux jeunes une panoplie de formation. Amadou NDIAYE a magnifié la pertinence du projet en indiquant qu’il constitue une bonne réponse au chômage et à la migration clandestine. L’occasion de cette rencontre a été saisie par Mansour FAYE, le maire de Saint-Louis a profité de l’occasion pour adresser à son homologue ministre un plaidoyer pour le renforcement et l’accompagnement du secteur au profit des acteurs Saint-Louisieins.