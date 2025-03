Chantiers inachevés : le Président exige un recensement et des solutions concrètes

Le Président de la République a exprimé sa préoccupation face aux nombreux chantiers inachevés à travers le pays, affectant des secteurs clés comme l’éducation, la santé, les routes et l’énergie. Lors du Conseil des ministres du 19 mars, il a demandé au Premier ministre d’effectuer un recensement exhaustif des projets en suspens afin d’évaluer leur état d’avancement et de proposer des solutions concrètes pour leur achèvement.



Cette démarche vise à assurer une meilleure gestion des infrastructures publiques, tout en respectant les procédures des marchés publics et celles de l’Agence judiciaire de l’État. Le Chef de l’État a également insisté sur une évaluation approfondie des programmes de développement en cours (PUDC, PROMOVILLES, PNDL, PUMA) pour optimiser les investissements et renforcer la coordination des politiques publiques sur l’ensemble du territoire.