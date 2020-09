Charles FALL annonce la construction d'une nouvelle usine et d’un château d’eau à Saint-Louis (vidéo)

Le directeur général de la Société nationale des eaux du Sénégal (SONES) a annoncé, lundi, la construction d’une nouvelle usine et d’un château d’eau d’une capacité de 3200 m3/ heure à Sanar-Ngallène. « L’appel d’offres a été déjà lancé pour les travaux de cette usine d’une capacité de 12 millions de litres jour", a-t-il indiqué en marge d’une tournée dans la zone nord. Le coût des ouvrages est estimé à 12 milliards de francs CFA, et le début des travaux d’une durée de 24 mois, est fixé à 2021. Charles FALL a signalé l’existence, dans la vieille ville, de "quelques tensions dues à un niveau extrêmement important des branchements sociaux" réalisés gratuitement par l’Etat du Sénégal au rythme de 1.000 voire 1500 par an. L’Etat a-t-il dit a accompagné la région de Saint-Louis dans l’extension du réseau hydraulique en la dotant de "près de 40 kilomètres complémentaires", a-t-il par ailleurs signalé. Il a expliqué que c’est cela qui "fait forcément que la planification qui avait été faite, est aujourd’hui confrontée à une saturation de la capacité de production de façon prématurée", a ajouté M. FALL.