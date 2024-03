Chavirement de migrants à Saint-Louis : le Gouvernement promet de durcir le combat

Plusieurs membres du Gouvernement se sont déplacés hier à Saint-Louis en campagne du Premier ministre Amadou BA pour s’enquérir de la situation. Ils ont rencontré des blessés pris en charge à l’hôpital régional de Saint-Louis. Le renforcement de la surveillance a été annoncé par les autorités qui invitent les jeunes à s’éloigner de cette aventure périlleuse. La gendarmerie nationale traque les convoyeurs de migrants dont l’embarcation a chaviré mercredi avec plusieurs femmes et des enfants à bord. Six présumés convoyeurs ont été appréhendés entre un Diourbel et Joal.