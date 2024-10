Cheikh Abdou Mbacké Bara Dolly : " Sonko est pire que Macky Sall "

Bara Dolly Mbacké a rappelé le soutien indéfectible qu'il a apporté à Sonko dans des moments critiques, affirmant avoir été présent à ses côtés face au régime de Macky Sall. "Je ne reconnais plus mon ami Ousmane Sonko. J'ai donné tant de choses pour lui, et maintenant, il me trahit," a-t-il déclaré, avec une émotion palpable.



Il a également détaillé les efforts qu’il a fournis pour aider Sonko à recouvrer sa liberté, notamment en votant en faveur d’une loi d’amnistie et en investissant d'importantes sommes pour sa défense. "J'ai risqué ma vie pour lui, mais il a révélé son vrai caractère dès qu'il a accédé au pouvoir," a-t-il ajouté.



Les accusations portées par Bara Dolly Mbacké vont bien au-delà des sentiments personnels. Il a déclaré que Sonko avait confisqué douze maisons qu’il avait acquises à Dakar, d’une valeur totale de 300 millions de francs CFA. "Sonko est pire que Macky Sall," a-t-il insisté, rappelant que, malgré ses propres difficultés sous l'ancien régime, Macky Sall avait pris le temps de lui adresser des condoléances après le décès de sa mère, une attention que Sonko n’a jamais manifestée.



L’ancien député n’hésite pas à faire part de sa frustration face à ce qu’il perçoit comme un manque d’empathie de Sonko. "Il ne m'a même pas contacté après la perte de ma mère. C'est inacceptable," a-t-il déclaré, notant que Sonko a choisi de s'entourer de personnes qui l'attaquaient auparavant, ce qu'il considère comme une trahison.



Cheikh Abdou Mbacké Bara Dolly a incité les jeunes Sénégalais à prendre conscience de la situation politique actuelle. Il a appelé à un vote massif contre le Parti Pastef lors des élections législatives du 17 novembre, affirmant que Sonko n'est pas le leader qu'il prétend être.



Pour conclure, le député a annoncé qu'il prévoyait de publier un "livre noir" dans lequel il exposera les failles du duo Sonko-Diomaye, un projet qui devrait susciter davantage d’attention sur ces tensions politiques.



Birame Khary Ndaw