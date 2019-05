Cheikh Bethio condamné à 10 ans de travaux forcés.

Le président de la Chambre criminelle du tribunal de grande instance de Mbour a livré, ce lundi 6 mai, le verdict du procès du double meurtre de Médinatoul Salam. Cheikh Béthio Thioune, jugé par contumace, écope dix ans de travaux forcés.



Le juge n’a donc pas suivi le procureur, qui avait requis contre le guide des thiantacônes la prison à perpétuité.



Cheikh Béthio n’a pas assisté à son procès pour raisons médicales, selon ses avocats. Il séjourne depuis le 18 janvier à Bordeaux.



Mardi 23 avril, jour d’ouverture du procès, les défenseurs du marabout avaient demandé que le jugement de leur client soit différé et que ses co-accusés soient jugés. Le juge refusa.



Cheikh Faye, chamballan du guide des thiantacônes, prend la même peine que son marabout. Les autres accusés s’en sortent avec des fortunes diverses : trois ont été acquittés tandis que le reste a pris des condamnations à la prison ferme de 15 ans, 8 ans, 6 ans et 6 mois.



Les personnes reconnues coupables dans cette affaire devront, en plus de leur condamnation à la prison ferme, payer solidairement 200 millions de francs Cfa aux familles des victimes, Bara Sow et Ababacar Diagne. Chacune devant toucher 100 millions.



