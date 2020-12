Cité parmi les signataires d’une pétition sur l’affaire de la rebaptisation de l’avenue Général De Gaulle, l’Imam ratib dément et clame sa neutralité

Le guide religieux l’a réitéré à notre rédaction après l’avoir dit ce Vendredi à la grande Mosquée lors de son sermon devant des centaines de fidèles.



« Je n’ai jamais apposé ma signature sur un quelconque document de cette nature car ma position ne me le permet pas. Si je le faisais, je ne serais plus en droit de réclamer le titre d’imam ratib » a en effet clamé Cheikh Tidiane Diallo qui s’est dit neutre à propos de cette affaire.



« Je ne suis pas souteneur de l’une ou de l’autre partie dans la mesure où je suis un partisan du dialogue. Alors que personne ne cite plus mon nom dans cette affaire. Personne ne peux montrer un document où ma signature peut être authentifiée et je n’ai jamais signé un document. J’ai appelé la personne qui était venue chez moi, et je l’ai rappelé à l’ordre parce que je suis un guide religieux et il faut me respecter . Je me suis réveillé et j’ai vu mon nom sur une liste de plusieurs personnes, ce qui n’est pas vrai » souligne-t-il.



L’imam ratib qui s’est dit abasourdi par une telle information n’a pas manqué d’inviter les acteurs impliqués dans cette affaire de débaptisation et de rebaptisation de l’avenue Général de Gaulle à mettre en avant l’intérêt de Saint-Louis .



ndar24.com