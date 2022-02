Clotilde Audroing-Philippe fait découvrir Saint-Louis du Sénégal en images

Entre 2016 et 2020, elle a tenu son atelier à Rennes : "Il s’appelait 7 et Cie, et situé rue des Fossés. C’était un lieu d’exposition où j’accueillais d’autres photographes pour créer une émulation."​



Aujourd’hui, elle a mis son activité de photographe entre parenthèses, mais a accepté d’exposer à Mordelles.



Avant 2016, elle était responsable administrative et financière. "J’ai eu envie de vivre de ma passion," confie-t-elle."Mon activité s’adressait essentiellement aux entreprises : photographie publicitaire, événementiel. À côté de cela, j’ai aussi fait des expositions plus personnelles."​



Saint-Louis du Sénégal est un coup de cœur, et est aussi la première exposition qu’elle a installée lors de l’inauguration de son atelier. "C’est un voyage que j’ai réalisé en 2017. Un pèlerinage avec mon père." Car il y a trente ans, Clotilde Audroing-Philippe a vécu cinq ans à Dakar​.



« Cette ville a une âme »



Son voyage commence en Mauritanie, à Nouakchott. Elle descend vers le sud tout en passant à Saint-Louis du Sénégal. Dans son regard, Saint-Louis c’est alors "le Dakar d’il y a trente ans. C’est une ville très particulière, avec une ambiance que j’aime. Il y fait bon vivre. C’était l’ancienne capitale de l’Afrique de l’Ouest. Cette ville a une histoire et une âme."​



Aujourd’hui, elle a choisi d’exposer ses clichés préférés "pour retranscrire l’ambiance de la ville, les couleurs, l’architecture". Pour cette artiste, la photographie est une forme d’évasion. "Je suis dans ma bulle lors des prises de vues."​



Clotilde Audroing-Philippe a aussi publié des ouvrages aux éditions dinardaises Bow-Window "sur Saint-Malo et ses villas, et sur la maison de Victor Hugo à Guernesey".



Son exposition au centre culturel est composée de treize clichés en grand format, en extérieur, et une douzaine au format classique, en intérieur.



Samedi 26 février 2022, vernissage à 11 h, au centre culturel Amocas, 85, avenue du Maréchal-Leclerc. Le public est invité à y participer Plus d’informations sur l’artiste : https://clocoloursphoto.fr



