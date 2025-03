Coïncidence entre le Ramadan et le Carême : Un message fort d'unité spirituelle ( Abbé)

En 2025, le Carême chrétien a débuté le mercredi 5 mars, soit trois jours seulement après le début du Ramadan pour la majorité des musulmans sénégalais. Cette coïncidence exceptionnelle est perçue comme un "véritable message" par l’abbé Armand Ngamby Ndiaye, responsable de la communication du diocèse de Thiès.



Dans un entretien avec l'APS, l'abbé Ndiaye a souligné l'importance symbolique de cette proximité entre deux périodes sacrées de jeûne, de prière et de dévotion. Pour lui, cette synchronisation spirituelle est "un clin d'œil de Dieu", destiné à rappeler aux croyants leur unité fondamentale, malgré des chemins religieux différents.



Le Sénégal est souvent cité comme un exemple de cohabitation pacifique entre les religions. Cette harmonie interreligieuse, ancrée dans la culture sénégalaise, est vécue "au quotidien, dans nos familles", selon l'abbé Ndiaye.



Il insiste sur le fait que musulmans et chrétiens au Sénégal sont un et indivisibles, partageant des valeurs communes comme la solidarité, l'unité et l'entente. Cette vision de fraternité spirituelle est renforcée par la coïncidence du Ramadan et du Carême, périodes où les fidèles sont appelés à se recentrer sur l'essentiel : la foi, la générosité et la paix.



Le Carême, qui précède la fête de Pâques, est un temps de jeûne, de prière et de partage. S’étalant sur 40 jours, il fait référence aux 40 jours passés par Moïse sur le mont Sinaï et aux 40 jours de Jésus dans le désert.



Cette période vise à préparer les cœurs à vivre pleinement les mystères de Pâques, tout comme le Ramadan prépare les musulmans à la célébration de l'Aïd el-Fitr après un mois de jeûne et de purification.



En mettant l'accent sur la foi, la générosité et la quête spirituelle, ces deux périodes sacrées rappellent les valeurs partagées par les deux communautés.



Pour l'abbé Armand Ngamby Ndiaye, cette convergence entre le Ramadan et le Carême est une invitation à renforcer les liens d’amitié et de solidarité entre musulmans et chrétiens. Il formule le vœu que cette période soit l’occasion pour chaque croyant de "revenir à l’essentiel" : reconnaître en chaque être humain une créature de Dieu, digne de respect et d'amour.



Dans un monde souvent marqué par des tensions religieuses, le Sénégal continue de se distinguer par sa tolérance et sa capacité à vivre sa diversité dans l’unité. Cette coïncidence spirituelle de 2025 en est un symbole puissant, renforçant la nécessité d'œuvrer ensemble pour la paix et la fraternité.



