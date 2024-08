Collision entre un camion et un minicar : 6 morts entre Ndoulo et Khouru Mbacké

Un accident gravissime vient d’avoir lieu entre Ndoulo et Khourou Mbacké sur le tronçon qui relie Diourbel à Mbacké. Un minicar en provenance de Touba ( transportant des membres d’une même famille habitant Diourbel et qui étaient venus, le matin, à Darou Marnane pour une cérémonie de deuil ) a été heurté par un camion roulant dans le sens inverse, renseigne Dakaractu.



Une source soutient avoir décompté d’abord 06 morts , tous des femmes dont une dame et sa fille et ensuite le chauffeur du véhicule . Il confie aussi que beaucoup de blessés ont déjà été évacués.