Collision entre un minicar et un véhicule de la gendarmerie à Gandon : 22 blessés dont 10 dans un état grave

Un grave accident s'est produit à l'entrée de Gandon, dans le département de Saint-Louis (nord), dans la nuit de mercredi à jeudi. Un minicar et un véhicule de la gendarmerie se sont entrés en collision. Le bilan fait état de vingt-deux (22) blessés dont 10 dans un état grave.



"L'accident est survenu mercredi, dans la soirée vers les coups de 23heures. Il s'agit d'une collision entre un minicar en partance pour Saint-Louis et un véhicule de type 4X4 de la gendarmerie en patrouille. D'importants moyens ont été mobilisés pour l'intervention", a renseigné à la RFM le Capitaine Ibrahima Camara de la Brigade des sapeurs-pompiers de Saint-Louis.



A l'en croire, les victimes dont 10 dans un état grave et 12 avec des blessures légères, ont été toutes évacuées à l'hôpital régional de Saint-Louis



Plusieurs accident se sont produits cette année à l'entrée de cette commune de Saint-Louis.