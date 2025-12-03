Connectez-vous
Collision entre une moto Jakarta et un bus du CROUS à l’entrée de Saint-Louis

Mercredi 3 Décembre 2025

Un accident de la circulation s’est produit ce lundi matin à l’entrée de la ville de Saint-Louis, peu avant 8 heures, impliquant une moto de type Jakarta et un bus du Centre régional des œuvres universitaires (CROUS).
 

Le choc est survenu à hauteur de l’hôtel Coumba Bang, sur un axe très fréquenté aux heures de pointe.

Le conducteur de la moto, dans un état critique, a été gravement blessé et évacué en urgence par les sapeurs-pompiers.

L’accident a provoqué une vive émotion parmi les témoins et les passants, nombreux à cette heure de la journée. Selon une source de Ndarinfo, cet accident est le troisième enregistré en trois jours sur ce tronçon, qualifié de hautement accidentogène.


M.S/NDARINFO
 



