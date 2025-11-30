La Maison des étudiants de Saint-Louisiens à Dakar plongée dans le noir

Le courant est coupé depuis jeudi à 15 h 43 à la Maison des étudiants de Saint-Louis située aux HLM, a annoncé l’Union des Élèves et Étudiants de Saint-Louis (UEES).





Selon la structure, la SENELEC a résilié en 2018 le contrat qui la liait au propriétaire du bâtiment, mais l’électricité avait continué d’être utilisée sans facturation malgré plusieurs démarches pour un nouveau branchement.



« Aujourd’hui, la maison est sans éclairage et les conditions d’études sont extrêmement difficiles », souligne l’UEES.





La société nationale d’électricité propose désormais un nouveau branchement, exigeant un garant ou un technicien habilité pour évaluer les frais accumulés depuis la résiliation.



« Il n’est pas question que les étudiants ou les membres du bureau exécutif paient une dette qui ne leur appartient pas », affirme l’organisation.





L’UEES déplore « le silence des autorités administratives et politiques » et appelle la municipalité de Saint-Louis ainsi que les autorités locales à agir « dans les plus brefs délais ». Elle indique que son siège, sis à HLM 6, est par ailleurs devenu « inhabitable » en raison d’une menace d’expulsion et d’une fuite d’eau persistante.

L’Union sollicite l’obtention d’un nouvel appartement pour permettre la poursuite de l’année académique et préparer l’accueil des nouveaux bacheliers en janvier.



MS/NDARINFO



