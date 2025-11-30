Saint-Louis : Des jeunes primés au concours régional Teranga Skills

Des jeunes issus de divers corps de métiers ont été primés, samedi, à Saint-Louis, lors du concours régional Teranga Skills, une initiative organisée par le projet 3FT, en partenariat avec plusieurs ONG et institutions de la formation professionnelle.





Cette activité s’inscrit dans le cadre de l’initiative nationale Fit Sénégal, pilotée par le ministère de l’Emploi et de la Formation professionnelle, avec l’appui de l’Union européenne à travers l’approche Team Europe et l’agence de coopération luxembourgeoise LuxDev.





« Ce concours a offert aux jeunes une opportunité de valoriser leurs compétences techniques dans différents métiers. Nous saluons leur engagement et remercions tous les partenaires pour cette belle mobilisation », a déclaré Abdoukhadre Dieylani Ba, adjoint au préfet de Saint-Louis, lors de la cérémonie de clôture présidée par le maire de Saint-Louis Mansour Faye.





Le chef de projet FIT Sénégal, Moustapha Diokou, a précisé que cette initiative s’articule autour de trois axes majeurs : la promotion du sport comme outil pédagogique dans les centres de formation, l’amélioration de l’attractivité des filières techniques, et l’accompagnement à l’insertion professionnelle.







Dans la zone nord, 11 centres de formation bénéficieront d’infrastructures sportives, tandis que plus de 350 jeunes ont déjà été accompagnés dans des parcours d’insertion, que ce soit pour l’auto-emploi ou l’emploi salarié.





« Des concours comme Teranga Skills permettent de sensibiliser les jeunes à l’importance des métiers techniques et de susciter des vocations dès le cycle fondamental », a-t-il ajouté.





L’événement, organisé à la Maison de Lille, a aussi proposé des activités culturelles et sportives, en vue de renforcer l’attractivité de la formation professionnelle auprès du grand public.



