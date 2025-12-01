Connectez-vous
Lundi 1 Décembre 2025

Pluies inhabituelles annoncées à Saint-Louis et dans plusieurs régions du pays

L’Agence nationale de l’Aviation civile et de la Météorologie (ANACIM) annonce l’arrivée d’un épisode pluvieux inhabituel sur plusieurs régions du Sénégal à partir du mardi 2 décembre, notamment dans les zones nord et centre du pays.
 

Selon son bulletin publié ce lundi, l’ANACIM indique que des pluies faibles à localement modérées sont attendues du mardi après-midi jusqu’à la nuit du jeudi 4 décembre, touchant principalement les régions de Saint-Louis, Podor, Louga, Linguère, Thiès, Dakar, Diourbel, Fatick, Kaolack et Kaffrine.
 

« De fines gouttes de pluie pourraient également être notées par endroits sur le reste du pays, notamment à Ziguinchor, Matam et Tambacounda », précise l’agence météorologique.


L’ANACIM invite à la vigilance, en particulier dans le cadre des activités agricoles post-récolte, pour éviter les pertes liées à l’humidité et préserver le cheptel dans les zones concernées.
 

Cet épisode pluvieux sera accompagné d’un rafraîchissement général du climat, avec des températures en baisse, oscillant entre 24 et 30 degrés Celsius sur une grande partie du territoire.

MS/NDARINFO

 



