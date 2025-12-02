Saint-Louis : des acteurs du tourisme réclament leur inclusion dans le Syndicat d’initiative

Des acteurs du secteur du tourisme à Saint-Louis, regroupés au sein d’un collectif, ont exprimé leur mécontentement quant à leur exclusion du processus de renouvellement du bureau du Syndicat d’initiative et de Tourisme. Ils ont tenu un point de presse au cours duquel ils ont arboré des brassards rouges en signe de protestation.





Selon Yannick Philip, membre du collectif, les membres contestataires affirment ne pas être reconnus comme adhérents, bien qu’ils souhaitent participer au renouvellement du bureau prévu lors d’une assemblée générale convoquée pour le 13 décembre.





« Nous avons reçu des convocations pour une AG, alors que jusqu’à preuve du contraire, nous ne sommes pas membres. Pourquoi ? Parce que nos dossiers ne sont pas enrôlés », a-t-il dénoncé.





Le collectif reproche au bureau sortant un manque d’inclusivité dans la gestion du syndicat, estimant que le paysage touristique local a évolué et que de nouveaux acteurs doivent être associés aux prises de décision.





« Saint-Louis a changé. Les structures liées à l’économie du tourisme se sont multipliées, les effectifs aussi. Nous faisons partie intégrante de cette dynamique et nous demandons à être intégrés dans le respect des textes », a martelé Yannick Philip.





Le collectif rappelle qu’une médiation avait été engagée en juin dernier, sous l’égide du gouverneur, pour favoriser un processus électoral consensuel. Une rencontre avait alors abouti à la recommandation de fixer une date pour les élections, en veillant à l’enrôlement régulier des nouveaux candidats.





« Nous avons répondu présent à l’appel du gouverneur. Il a laissé à la discrétion de la chargée du tourisme et du président sortant le soin de fixer une date pour organiser les élections dans les règles. Mais jusqu’à présent, rien n’a été fait dans ce sens », a regretté M. Philip.





Estimant que la situation actuelle du secteur touristique est difficile, les membres du collectif affirment vouloir contribuer à une relance par une nouvelle dynamique, et appellent les autorités à faire respecter les principes d’équité et de légalité au sein de cette structure d’utilité publique.



