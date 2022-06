Compétitivité et la productivité des entreprises : le 3FTP pour un " capital humain fort "- vidéo

Des entreprises, les organisations professionnelles des GIE et des jeunes en quête de qualification prennent part à un atelier d'information et de sensibilisation sur les offres du Fonds de Financement de la Formation professionnelle et technique (3FPT). Cette mission, initiée par le Bureau de financement des organisations professionnelles, vise à appuyer la démarche du pôle territoire nord. " À travers cette séance, nous présentons les différents des guichets du Fonds, le processus à engager pour bénéficier d'accompagnement, en plus de modalités d'achat de formation pour les entreprises " a renseigné Mme Niang Penda Ba, la cheffe de la délégation. Elle a rappelé la mission du 3Ftp de faciliter aux entités économiques locales d'accéder à des formations de qualité au profit de leurs agents en indiquant que la tenue de ce conclave s'inscrit dans cette dynamique. Mme Niang a réitéré par la volonté du 3FTP d'accroître la compétitivité et la productivité en leur donnant l'opportunité de se doter d'un "capital humain fort".