Concours de chant sur la SRAJ : les trois lauréats primés (vidéo)

Les trois lauréats du concours de meilleur chant sur la Santé de Reproductions des Adolescents et Jeunes (SRAJ) ont été primés, ce matin. Sept (7) jeunes talents ont été présélectionnés à la première phase de cette compétition lancée le 24 mars. Ce programme est piloté par la Région médicale grâce au financement de l’USAID NEMA.





Les partenaires d’exécution du projet, dont l’Espace Jeunes et du Centre Culturel Régional, Abdel Kader FALL ont apporté un appui considérable permettant ainsi son déroulement avec succès.





Trois (3) artistes sortiront vainqueurs de la finale pour reçoive les fruits de leur effort de créativité. Il s’agit respectivement de Cheikh Tidjane NIANG (Richard-Toll), Adrien CAMARA (étudiant à l’UGB) et de Anta Dièye GAYE (richard-Toll). Un Ordinateur portable et un micro ont été remis au premier, une tablettes au deuxième et smartphone dernier cri à la troisième.



C’est le Richard-Tollois Cheikh Tidjane NIANG qui représentera la région de Saint-Louis aux phases nationales. En attendant, les trois lauréats auront la mission de communiquer avec leurs paires sur les thématiques de leur création.







>>> Suivez les impressions d’Abdourahmane TRAORE, responsable du bureau régional de l’éducation et de l’information pour la santé à la Région médicale