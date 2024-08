Contrôle des occupations du Domaine Public Maritime de Dakar : le président Diomaye a reçu le rapport de la commission ad hoc

Le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a reçu ce matin le rapport de la commission ad hoc chargée de contrôler les titres et occupations du Domaine Public Maritime dans la région de Dakar, en présence du Premier Ministre, Ousmane SONKO, renseigne un communiqué de la Présidence de la République.



Ce rapport a mis en lumière plusieurs irrégularités préoccupantes, notamment en matière d'impact environnemental et socioéconomique.



Dans ce contexte, le Chef de l'État a réaffirmé son engagement à procéder à une rectification rigoureuse, sans acharnement mais avec fermeté, afin de restaurer l'orthodoxie et garantir un accès libre au Domaine Public Maritime pour tous.



Des recommandations ont également été formulées pour renforcer le cadre législatif et institutionnel.