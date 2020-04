Coronavirus : Au Sénégal, les personnes âgées de 25 à 60 ans constituent la majorité des patients

La tranche d’âge des 25-60 ans représente 64% des 195 cas positifs de coronavirus recensés au Sénégal, et 14% des patients sont âgés de plus 60 ans, a indiqué jeudi le directeur du Centre des opérations d’urgence sanitaire (COUS), Abdoulaye Bousso.



Les personnes âgées sont plus vulnérables que leurs cadets à la maladie à coronavirus, a rappelé M. Bousso lors d’une réunion d’évaluation de la pandémie au Sénégal.



‘’Plus les personnes sont âgées, plus les risques sont élevés. Il est extrêmement important de protéger ces groupes vulnérables’’, a-t-il dit.



Le directeur du COUS salue ‘’le travail exemplaire’’ qui a été fait dans les districts sanitaires et les régions médicales du pays depuis l’apparition du premier cas de coronavirus au Sénégal, le 2 mars.



‘’C’est un travail multisectoriel qui est en train d’être fait dans le secteur de la santé’’, a-t-il souligné, saluant le rôle joué par les forces de défense et de sécurité.



La guérison de 10 patients infectés par le coronavirus a été annoncée jeudi par le ministre de la Santé, Abdoulaye Diouf Sarr. En tout, 55 personnes ont été déclarées guéries de la maladie au Sénégal, a-t-il dit.



Selon le ministère de la Santé, 138 patients sont sous traitement, un décès a été constaté et un patient a été évacué à l’étranger par ses proches.



