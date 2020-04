Coronavirus : Désormais, il faut obligatoirement porter le masque dans ces lieux (arrêté)

Dans le cadre de la lutte contre le Coronavirus, le port du masque sera obligatoire à partir de ce lundi. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Aly Ngouille Ndiaye, a pris, ce dimanche, un arrêté prescrivant le port obligatoire de masque dans certains lieux durant l'état d'urgence.



Il s'agit, selon le document, des services de l'administration publique quel que soit le mode de gestion, des services du secteur privé, des commerces et des moyens de transport.



A ce jour, le Sénégal compte plus de 30 cas positifs issus de la transmission communautaire. Une situation qui devient de plus en plus préoccupante pour les autorités sanitaires qui appellent à une généralisation du port du masque.



SENEWEB