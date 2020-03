Coronavirus : L’Assemblée nationale pour le report de tous les événements religieux

Report de tous les événements religieux



11 nouveaux cas ont été testés positifs au Covid-19. Plaçant ainsi la barre à 19 personnes atteintes de ce fléau des temps modernes. Raison pour laquelle, l’Assemblée nationale a pris les devants. En demandant le report de tous les événements religieux.



Toutes les visites suspendues



L’Assemblée s’engage ainsi à prendre toutes les dispositions utiles pour un changement de comportements. Aussi le Président Moustapha Niass a-t-il décidé de restreindre la circulation des personnes au sein de l’institution jusqu’à nouvel ordre. Les visites des écoles, les visites privées et les réunions non indispensables, entrent dans ce cadre.



Et, Aymerou Gning, président du groupe parlementaire Bby, saluant les efforts du Gouvernement, a confirmé les mesures, voire ces gestes barrières, prises par le ministère de la Santé.



Prendre la mesure du danger…



Les chefs religieux et les chefs coutumiers, souligne-t-il, ont toujours accompagné le Gouvernement dans des moments difficiles, comme celui en cours. Il espère également que ces derniers vont prendre la mesure du danger qui nous guette et différer les manifestations religieuses.



SENEGO