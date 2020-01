Coronavirus en Chine : deux villes en quarantaine

Une deuxième ville chinoise sera mise en quarantaine afin de contrôler la propagation d'un nouveau Coronavirus qui a déjà fait 17 morts en Chine.



Les autorités ont suspendu les vols et le trafic ferroviaire à destination et en provenance de Wuhan - une ville de 11 millions d'habitants - ainsi que tous les transports publics de la ville.



Des mesures similaires seront appliquées à Huanggang, une ville voisine de plus de sept millions d'habitants, à partir de minuit. Il y a plus de 500 cas confirmés du virus, qui s'est propagé à l'étranger.



La nouvelle souche de coronavirus proviendrait d'un marché de Wuhan. Un habitant de la ville a déclaré que l'atmosphère ressemblait à "la fin du monde".



La décision de mise en quarantaine intervient alors que des millions de Chinois traversent le pays pour les prochaines vacances du Nouvel An lunaire.



Un autre habitant de Wuhan a déclaré sur le site de médias sociaux Weibo qu'ils étaient "au bord des larmes" lorsqu'ils ont entendu parler de la mesure de quarantaine.



Les autorités du monde entier ont annoncé des mesures de contrôle pour les passagers en provenance de Chine.



La Thaïlande a confirmé quatre cas de virus, le plus grand nombre en dehors de la Chine.



Les États-Unis, le Japon, Taïwan et la Corée du Sud ont tous signalé un cas chacun. Le premier cas américain a été confirmé mardi.



Le président Donald Trump a déclaré que la situation était "totalement sous contrôle" et qu'il faisait confiance aux informations fournies par les autorités chinoises.