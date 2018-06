Coupe du monde Russie 2018 : Sénégal-Japon, le grand duel du groupe H

Le principal enjeu du match Sénégal-Japon n’est autre que le ticket pour les huitièmes de finale du groupe H. Les Lions de la Teranga ont trois points après leur victoire face à la Pologne 2-1, lors de la première journée. Leur futur adversaire pour la deuxième journée, le Japon, a réalisé le même exploit devant la Colombie. Sénégalais et Japonais sont donc coleaders de la poule H.





La confrontation de dimanche prochain pourra les départager en cas de victoire de l’une ou l’autre équipe. Si le Sénégal s’impose, il totalisera six points qui lui ouvriront les portes du second tour. Même chose au cas où le Japon l’emporterait. Le score nul n'est pas exclu. Dans ce cas de figure, le suspense se poursuivra jusqu’à la dernière journée de cette phase de poule. La Pologne et la Colombie, qui ont perdu leur premier match, occupent les deux dernières places de ce groupe.





En rappel, pour ce mondial Russie 2018, le Japon est à sa sixième participation avec pour meilleure performance, les huitièmes de finale. Le pays du Soleil-levant a atteint cette étape de la compétition en 2002, lors du mondial co-organisé avec la Corée du Sud, puis en 2010 en Afrique du Sud. Au mondial 2014, le Japon a été éliminé dès le premier tour.





En face, le Sénégal n’est qu’à sa deuxième participation. La toute première est celle brillamment réussie en 2002 au Japon même. Les Lions de la Teranga avaient atteint les quarts de finale cette année-là, après avoir battu la France, championne du monde en titre, en match d’ouverture 1-0. Pour ce mondial de Russie, la victoire du Sénégal sur le Japon soulagera tout le continent africain qui aura un représentant au second tour. Seulement, rien n’est joué d’avance. Les deux équipes ont chacune leur mot à dire.



