Covid-19 : 32 nouveaux cas détectés à Saint-Louis, ce lundi

La courbe des décès liés au Covid-19 maintient son rythme en dents de scie. 20, avant hier, 14, hier, le nombre de morts est passé à 18, ce lundi 2 août 2021. Mais les autres chiffres de la courbe épidémiologique sont en baisse. Le nombre de nouvelles contaminations a connu une baisse de 194 cas, passant de 712 cas, hier dimanche, à 518, ce lundi, sur un total de prélèvements estimé à 2556. Cette tendance baissière s’est confirmée sur le nombre de cas graves qui est passé de 76 à 56 cas, aujourd’hui Sur les 518 nouveaux cas, 73 sont des cas contacts, pas de cas importé, et les 444 sont issus de la transmission communautaire. La capitale enregistre le plus grand nombre de ces contaminations communautaires avec, les départements de Dakar, 166 cas, Rufisque, 87 cas, Pikine, 13 cas, Keur Massar, 20 cas et Guédiawaye, 06 cas. À l’intérieur du pays, la région de Saint Louis revient en tête des infections communautaires avec 32 cas recensés. Dahra et Kaolack suivent avec respectivement 20 et 15 cas. En bas de tableau, Kolda, Matam, Thiadiaye, arrivent avec 3 cas chacun. Malem Hodar a enregistré 2 cas. Dagana, Fatick, Kaffrine Kanel et Passy ferme la marche du bilan du jour avec 1 cas chacun. 413 patients ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. À ce jour, 63 520 cas ont été déclarés positifs au Sénégal dont 47 992 guéris, 1385 décès, et donc 14142 sont sous traitement. Par ailleurs, le ministre de la Santé et de l’Action sociale informe que depuis le démarrage de la campagne électorale, 863912 personnes ont été vaccinées. Avec Emedia