Covid-19/Bilan endémique du mois de janvier au Sénégal : 218 décès et 7 387 positifs

Entre le 1er janvier et le 31 janvier 2021, le Sénégal a enregistré 7.387 cas positifs sur 59.428 tests réalisés. Ce fait démontre que le mois de janvier a été marqué par une tendance haussière des contaminations au covid-19. Dans le groupe des malades, 4.716 ont été guéris, 218 autres patients ont perdu la vie. Le cumul des décès depuis le 2 mars 2020 est à 628.



Contrairement à la première vague, les régions de Saint-Louis, Kaolack, Louga ont enregistré plus de malades entre les mois de novembre, décembre et janvier. L’analyse des données a aussi fait ressortir une augmentation des transmissions communautaires qui sont à 4.681 sur un total de 7.387 contaminations, rien qu’au mois de janvier.



Pour les cas contacts, suivis par les autorités sanitaires, ils sont estimés à 2.702 contre seulement 4 importés. Ces derniers ont été signalés à l’Aéroport international Blaise Diagne de Dakar. Ces chiffres démontrent encore une fois que la guerre contre l’épidémie du nouveau coronavirus est loin d’être gagnée, même si le taux de guérison est acceptable. Les différents bulletins épidémiologiques, rendus publics par le ministère de la Santé et de l’Action sociale, ont révélé 4.716 patients guéris de la Covid-19 durant le mois de janvier. Ce qui donne un total de 21.970 malades guéris du nouveau coronavirus au Sénégal, depuis mars 2020.



