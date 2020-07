Covid-19: Le directeur de l’hôpital de Saint-Louis testé positif

" J’ai été testé positif à la COVID 19 malgré toutes les précautions prises en tant qu’acteur participant à la lutte contre cette pandémie", annonce, ce matin, Thierno Seydou NDIAYE, le directeur de l’hôpital régional de Saint-Louis. "Ceci pour prouver la haute contagion de cette maladie. En remerciant le tout puissant, je sollicite vos prières et vous recommande le respect des consignes et gestes barrières édictés par le ministère de la santé. Protégez vous et protégez vos familles", a-t-il ajouté à travers une publication sur son compte Facebook.



