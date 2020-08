Covid-19 à Saint-Louis : 25 communautaires en une semaine et 6 cas graves actuellement sous traitement

La maladie progresse aussi dans la commune de Richard-Toll où ont été déclarés les 16 autres cas communautaires, renseigne un communiqué de la région médicale reçu à Ndarinfo.



Entre le 23 juillet et la date d'aujourd'hui, soit environ un mois, le nombre de patients en cours de traitement est passé de 12 à 56, soit une augmentation de plus de 400%.



Cet état de fait, s’il n’est pas vite maîtrisé risque d'aller vers la saturation concernant la capacité d'hospitalisation, mais aussi soumettre le personnel à un rythme de travail insoutenable.



Pour cela, les communautés devront améliorer leur collaboration avec les autorités sanitaires particulièrement dans la gestion des sujets contacts en étant plus promptes à se soumettre aux questionnaires des équipes d’investigation, mais aussi en étant le plus exhaustives possible dans le signalement des personnes symptomatiques et contacts et en fournissant les détails nécessaires.



La plupart de nos demeures n'offrent pas de conditions adéquates pour une prise en charge à domicile. La prise en charge intrahospitalière restant la meilleure option ; tout le monde gagnerait à faire baisser le rythme de progression de la maladie. Ceci dans le souci de faire baisser la charge de travail des équipes d'investigation et du personnel du Centre de Traitement épidémiologique pour leur permettre de demeurer plus efficaces à servir les populations.



La prise en charge intrahospitalière permet en outre un meilleur contrôle de l'infection et de la propagation de la contamination. L’automédication et le retard de consultation sont à bannir.



Il faut noter que le CTEpi n'a pas enregistré de décès. Toutefois, il faut signaler que nous avons actuellement six cas graves pris en charge.



NDARINFO.COM