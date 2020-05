Covid-19 au Sénégal : 31 cas positifs, 50 guérisons et 18 malades dans un état grave

Sur 551 tests réalisés, 31 sont revenus positifs, ce matin. Il s'agit de 28 cas contacts suivis et 3 cas transmission communautaire

50 cas ont été déclarés guéris et 18 cas graves sont actuellement en réanimation. A ce jour, 3161 cas dont 1565 guéris, 36 décès, 1 évacué à l'étranger et 1559 encore sous traitement