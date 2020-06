Covid-19 au Sénégal : 97 nouvelles contaminations dont 77 cas contacts, 20 cas communautaires, ce mardi

Le ministère de la Santé et de l’action sociale qui faisait le point sur la situation a informé que sur 1339 tests réalisés, le Sénégal a enregistré 97 nouveaux cas, soit un taux de positivité de 7.24 %.



Il s’agit, selon la Directrice de la santé publique Marie Khemesse Ndiaye de 77 cas contacts suivis et de 20 cas issus de la transmission communautaire répartis comme suit : Sacré 01, Poponguine 01, Grand Yoff 01, Rufisque 01, Reubeuss 01, Parcelles Assainies 01, Touba 01, Hlm 01, Almadie 01, Ziguinchor 03, Bignona 09.



96 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. 14 cas graves sont pris en charge dans les services de réanimation.

A ce jour 3836 cas ont été déclarés positifs dont 1954 guéris, 43 décédés et donc 1838 sous traitement.



LERAL