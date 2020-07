Covid-19 au Sénégal : le taux de positivité en baisse

L’autre bonne nouvelle est que le nombre décès a baissé. Depuis plus d’une dizaine de jours, on ne notait pas moins de 3 morts au quotidien. Aujourd’hui, le ministère de la Santé n’a enregistré qu’un seul décès.

Parmi les nouveaux cas, 43 sont des contacts suivis par les services de santé, les 3 sont des cas importés et les 23 sont issus de la transmission communautaire répartis dans les localités suivantes : Touba (3), Hlm 5 (2), Pikine (2), Bignona (1), Diourbel (1), Fass Delorme (1), Grand Yoff (1), Khombol (1), Liberté 6 (1), Ouakam (1), Parcelle Assainies (1), Patte d’oie (1), Plateau (1), Sangalkam (1), Thiès (1).

À ce jour, selon les chiffres officiels du ministère de la Santé et de l’Action sociale, le Sénégal a enregistré un total de 7547 personnes testées positives, 5023 patients déclarés guéris, 137 décès. Actuellement, 2386 patients sous traitement dans les différents centres.



EMEDIA