Covid-19 : trois décès supplémentaires et 144 nouvelles contaminations

Le ministère de la Santé a annoncé samedi trois décès causés par le coronavirus et 144 nouvelles contaminations portant à 5.783 le nombre de tests positifs de Covid-19 au Sénégal.



Ces nouveaux décès portent à 82 le nombre de personnes mortes de la maladie à coronavirus, a précisé Aloyse Waly Diouf, le directeur de cabinet du ministre de la Santé, en présentant le dernier bilan national de la pandémie.



Selon lui, à ce jour, 1.841 patients se font soigner dans les centres de traitement du Covid-19.



Les 144 nouvelles infections proviennent de 1.247 effectués au cours des dernières vingt-quatre heures, a indiqué M. Diouf.



L’effectif des dernières contaminations est constitué de 123 cas contacts, qui étaient sous la surveillance des services sanitaires, d’un cas importé et de 20 cas causés par la transmission communautaire, c’est-à-dire des personnes contaminées par une source non identifiée.



Les cas de transmission communautaire ont été recensés dans les localités suivantes, situées dans la région de Dakar : Keur Massar (3), Yeumbeul (2), Mbao (1), Rufisque (1), Bargny (1), Zone B (1), HLM Grand-Médine (1), Dalifort (1), Ngor (1), Yoff (1), Parcelles Assainies (3), Ouest-Foire (1) et Guédiawaye (1). Deux autres ont été détectés à Kaolack (1) et Touba (1).



Le nombre de patients guéris du Covid-19 est de 3.859, un effectif incluant 71 malades qui ont recouvré la santé durant les dernières vingt-quatre heures, selon Aloyse Waly Diouf.



De 17, vendredi, le nombre de patients se trouvant dans un état ‘’grave’’ et en réanimation est passé maintenant à 16, a-t-il indiqué.



