"Covid-Organics" : Macky félicite Rajoelina et passe une commande

Le chef de l'État sénégalais, Macky Sall, a appelé son homologue malgache, Andry Rajoelina, pour le "féliciter" et lancer une première commande du "Covid-Organics".



C'est Andry Rajoelina lui-même, qui l'a dit, dans un tweet posté, ce vendredi.



"Merci au président Macky Sall pour nos échanges et sa confiance. Le Sénégal félicite Madagascar pour le remède traditionnel amélioré Covid-Organics et lance une première commande", a tweeté le président malgache.



Avec SENEWEB