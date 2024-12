Crash d'un avion en Corée du Sud : Bilan tragique de 179 morts sur le vol Jeju Air 2216

Les circonstances de l'accident



L'accident s'est déroulé à 09h03 heure locale (1h03 à Paris). Le vol Jeju Air 2216 avait émis un message de détresse après une première tentative d'atterrissage, durant laquelle la tour de contrôle a signalé une collision avec des oiseaux. Des vidéos diffusées par MBC montrent l'appareil atterrissant sur le ventre, sans train d'atterrissage visible, avant de glisser jusqu'en bout de piste, où il a percuté un mur en béton, provoquant une explosion.



« La cause de l'accident est présumée être une collision avec des oiseaux associée à des conditions météorologiques défavorables, mais l'enquête en cours révélera les véritables raisons », a déclaré Lee Jeong-hyun, chef des pompiers de Muan.



Les enquêteurs ont retrouvé les deux boîtes noires de l'appareil, l’enregistreur vocal du cockpit et l’enregistreur de données de vol, qui joueront un rôle crucial dans les investigations.



Les conséquences humaines et matérielles



Parmi les 181 personnes à bord, 173 passagers étaient d'origine sud-coréenne, deux thaïlandais, et six membres de l'équipage. Les deux rescapés, un steward de 33 ans et une hôtesse de 25 ans, souffrent de blessures, mais leur état de santé est désormais stable. Le personnel de secours a rapidement déployé des moyens importants pour tenter de sauver des vies, mais l'incendie a gravement compromis les chances de survie des passagers.



Le président par intérim Choi Sang-mok a décrété un deuil national de sept jours et s'est rendu sur les lieux de la tragédie. Sur Instagram, le PDG de Jeju Air, Kim I-bae, a exprimé ses condoléances et pris la responsabilité de la situation, tout en appelant à la patience concernant les résultats de l'enquête officielle.



Une tragédie qui soulève des inquiétudes



Ce crash marque un tournant tragique dans l'histoire de Jeju Air, compagnie low cost fondée en 2005, qui n’a jamais connu d’accident mortel auparavant. Ce drame suscite de vives inquiétudes quant à la sécurité aérienne en Corée du Sud, un pays où les accidents d'avion sont extrêmement rares.



Les autorités ont déjà annoncé une inspection complète de tous les Boeing 737-800 utilisés par les compagnies aériennes sud-coréennes afin de garantir la sécurité des vols futurs.



Alors que l’enquête se poursuit, la nation est plongée dans le chagrin, et les familles des victimes attendent des réponses sur les circonstances de cette catastrophe inacceptable.



Avec AFP