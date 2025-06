Sénégal–Chine : une banque de sang en projet pour lancer le partenariat

Le partenariat entre le Sénégal et la Chine pourrait débuter par la mise en œuvre d’un projet d’installation d’une banque de sang et par une collaboration dans le domaine de la formation professionnelle et technique.



C’est la proposition faite par le vice-maire de Tianjin (municipalité autonome du nord de la Chine) au Premier ministre sénégalais, Ousmane Sonko, en visite dans l’Empire du Milieu.



Le chef du gouvernement sénégalais s’est réjoui de cette initiative, qu’il considère comme une opportunité pour les scientifiques sénégalais de rejoindre les centres de haute technologie industrielle de Tianjin afin de renforcer leurs compétences.



B.D