CRD Magal Touba 2025 : Serigne Bassirou Abdou Khadre Mbacké alerte sur les urgences d’eau et d’assainissement

À moins de deux mois du Grand Magal de Touba prévu le 12 août 2025, les préparatifs s’intensifient. Ce jeudi 19 juin, une réunion du Comité régional de développement (CRD) s’est tenue pour passer en revue les besoins urgents de la cité religieuse. À cette occasion, Serigne Bassirou Abdou Khadre Mbacké, porte-parole du Khalife général des mourides, a dressé la liste des priorités, insistant sur l’accès à l’eau potable, l’achèvement des chantiers d’assainissement et la prévention des inondations.



Lors de cette rencontre stratégique, tenue en présence des représentants de l’administration territoriale, des collectivités locales et des services techniques de l’État, Serigne Bassirou Abdou Khadre Mbacké a rappelé l’importance de doter Touba d’infrastructures à la hauteur de son statut et de l’ampleur du Magal. Il a particulièrement insisté sur le déficit d’accès à l’eau potable dans certains quartiers, appelant à un renforcement du réseau de distribution, notamment en prévision de l’arrivée massive des pèlerins.



Il a également attiré l’attention sur l’état d’avancement des travaux d’assainissement en cours dans la ville sainte. Selon lui, l’achèvement rapide de ces projets est indispensable pour améliorer les conditions d’hygiène et prévenir les inondations. La gestion des bassins de rétention figure parmi les défis urgents, dans un contexte de pluies de plus en plus intenses pendant l’hivernage.



Toujours dans cette logique de prévention, Serigne Bassirou Abdou Khadre a exhorté les services techniques à accélérer les opérations de pré-hivernage, notamment le curage des canaux et collecteurs. Ces interventions doivent permettre une évacuation fluide des eaux de pluie et éviter tout engorgement pouvant perturber le bon déroulement du Magal.



Enfin, il a plaidé pour une meilleure synergie entre les différents acteurs impliqués dans l’organisation afin de garantir une coordination efficace des efforts sur le terrain. Le Grand Magal de Touba, événement religieux majeur au Sénégal, devrait rassembler des millions de fidèles en août prochain, ce qui nécessite une anticipation rigoureuse sur les plans logistique, sanitaire et sécuritaire.