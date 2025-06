Trafic de produits esthétiques nocifs : trois individus sous les verrous

La Division spéciale de la cybercriminalité (DSC) a procédé à l’arrestation de trois individus pour vente de produits esthétiques dangereux.



Ces mis en cause détenaient des substances non homologuées destinées à la modification corporelle, notamment l’augmentation des fesses, des seins ou encore l’éclaircissement de la peau, via inhalation ou injection.



Selon nos sources, aucun parmi eux ne disposait de qualification médicale ni d’autorisation légale lui permettant d’exercer. Trouvée en possession de seringues préremplies et de flacons de composition inconnue à Pikine, la première suspecte monnayait ses produits à des prix pouvant atteindre un million de francs CFA. Quant aux deux autres (une commerçante et une prétendue infirmière), elles proposaient des injections esthétiques à des tarifs compris entre 10 000 et 150 000 FCFA.



Placés en garde à vue, les trois suspects sont poursuivis pour exercice illégal de la médecine, mise en danger de la vie d’autrui, et vente de produits médicaux non autorisés, au moment où l’enquête suit son cours.



B.D