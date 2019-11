Criminalisation du viol : plaidoyer pour la fin de la culture d'impunité (vidéo)

Dans le cadre des 16 jours d'activisme, les étudiantes du cercle des femmes leaders de l'incubateur en partenariat avec le GESTES ont organisé, hier, une conférence sur le thème des violences basées sur le genre. Dans son propos, la conférencière Professeur Fatou Diop Sall, coordonnatrice de GESTES et Présidente de la cellule genre et équité (CGE), a rappelé que la situation est la source de la culture d'impunité dans la société sénégalaise.



"D'où l'importance de cette activité qui participe au débat sur les Violences Basées sur le Genre (VBG) et particulièrement viol et l’intérêt de criminaliser cette pratique ignoble et dégradante", a-t-elle dit. "Le défi majeur une fois que la loi est prise, c’est son application, car il y a toutes sortes de pressions dans ces situations" , a précisé Mme Sall.



Les étudiantes sont revenues sur l'importance d'avoir une commission au sein de la CGE pour le suivi des cas de violence qui ne manque pas. La question de l'éclairage public du Campus a été déplorée par les étudiants. La manifestation a été rehaussée par la forte présence d'étudiants et de jeunes filles leaders.