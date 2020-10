Criminalité faunique : Encore deux Chinois arrêtés à l'AIBD avec de l'ivoire de baleine protégée

Dans la nuit du 04 au 05 Octobre 2020, les fins limiers de la Cellule Aéroportuaire Anti Trafic (CAAT) ont encore fait preuve de vigilance. Ils ont interpellé deux (02) voyageurs de nationalité chinoise en partance pour la Chine à l’Aéroport International Blaise DIAGNE de Diass (AIBD). Une fouille minutieuse de leurs bagages a permis la saisie surprenante de16 dents en ivoire de cachalot, un cétacé géant de 35.000kg de la famille des baleines présents en Afrique de l’Ouest.



Il est en voie d'extinction tant il a été surpêché, braconné jusqu'à la fin des années 1990 où son état de survie était si inquiétant que l'organe de la CITES le classait à l'annexe 1 (Aucun commerce international possible). Son ivoire un peu similaire à celui de l'éléphant est très prisé. Pour cette raison, il fait l'objet d'un braconnage intensif en mer malgré son interdiction totale de pêche.







La fouille a également permis de saisir 38.5 kg d'ailerons et intestins séchés de thon obèse, une espèce de poisson aussi plus que menacé par la surpêche et donc également classé en annexe 2 de la CITES un organe Internationale dont le Sénégal a ratifié la Convention pour contrôler le commerce international des espèces menacées.



Les 2 présumés trafiquants de faune marine qui auraient avoué avoir eux-mêmes péché ces animaux ont été placés en garde à vue pour les besoins de l'enquête des Eaux et Forêts et de la Chasse et des Douanes. L'identification exacte des espèces bien transformées pour tromper la vigilance des autorités aéroportuaires a été réalisée avec l'appui et l'expertise de EAGLE-Sénégal. Ils seraient en infraction à la Loi n° 86-04 du 24 janvier 1986 portant Code de la Chasse et de la protection de la faune et à la Convention sur le Commerce des Espèces de faune et de flore menacées d’extinction (CITES) ainsi qu'au Code sénégalais des Douanes.