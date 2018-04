Crise universitaire : le Gouverneur en médiateur

Les membres de la Coordination des Étudiants de Saint-Louis (CESL) se sont entretenus, hier, avec le gouverneur de la région Alioune Aidara NIANG, en présence du directeur du Centre Régional des Œuvres universitaires de Saint-Louis. Au cours de cette rencontre, la CESL a exposé son mémorandum qui décline ses différents points de revendications dont l'application de l’instruction donnée par le président Macky SALL de payer les bourses au plus tard le 05 de chaque mois.





Les étudiants ont également soulevé la question des cartes GAB et Ecobank, de l'approvisionnement en eau, de l'hébergement (avec le projet des 2000 lits et la construction de l'autre partie des modules), l’accès du Wi-Fi, la situation pédagogique avec la désarticulation du calendrier universitaire et la réfection de la voirie interne.





La Coordination s’est félicitée de l'issue de cette rencontre en saluant la disponibilité du Gouverneur. « Un homme pétri de valeurs à reconnu l'urgence de diligenter tous les problèmes qui asphyxient le quotidien des étudiants de Sanar », ont-ils dit joints par NDARINFO.





L’administrateur entend saisir les autorités centrales sur la question des bourses la révision de la convention avec Ecobank. Il invité les entités « à pacifier l'espace universitaire ». S’agissant de la disponibilité de l'eau, du Wi-Fi et de la voirie interne, M. NIANG promet de s'associer à la résolution définitive des blocages.



